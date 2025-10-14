Memphis é relacionado pelo Corinthians para clássico com o Santos
Atacante voltou aos treinos nesta terça-feira (14)
Memphis participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (14), foi avaliado pela comissão técnica e será relacionado para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
O atacante defendeu a seleção holandesa durante a Data Fifa, nas vitórias por 4 a 0 sobre Malta e Finlândia, e retornou ao Brasil na noite de segunda-feira (13). A ideia da comissão era observá-lo no treino desta terça, o último antes da partida, e a avaliação foi positiva.
Ainda não há definição se Memphis será titular contra o Santos, mas ele deve, ao menos, ficar no banco de reservas. O jogador teve bom desempenho com a seleção, marcando três gols nos compromissos qualificatórios para o próximo Mundial.
Antes da Data Fifa, Memphis sofreu com um edema na coxa e perde quatro dos últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileirão. O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada.
Clássico Alvinegro
Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Alvinegro Praiano. O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Timão, Memphis balançou a rede somente em uma oportunidade, contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
Veja os relacionados do Corinthians
- Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli
- Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor e Matheuzinho
- Zagueiros: Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro
- Meio-campistas: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
- Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Talles Magno e Yuri Alberto
