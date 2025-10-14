menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Memphis é relacionado pelo Corinthians para clássico com o Santos

Atacante voltou aos treinos nesta terça-feira (14)

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/10/2025
15:00
Atualizado há 1 minutos
Memphis homenageou o Corinthians
imagem camera(Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Memphis participou do treino do Corinthians nesta terça-feira (14), foi avaliado pela comissão técnica e será relacionado para o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Lei do ex? Yuri Alberto reencontra Santos em busca de recorde no Corinthians

O atacante defendeu a seleção holandesa durante a Data Fifa, nas vitórias por 4 a 0 sobre Malta e Finlândia, e retornou ao Brasil na noite de segunda-feira (13). A ideia da comissão era observá-lo no treino desta terça, o último antes da partida, e a avaliação foi positiva.

Ainda não há definição se Memphis será titular contra o Santos, mas ele deve, ao menos, ficar no banco de reservas. O jogador teve bom desempenho com a seleção, marcando três gols nos compromissos qualificatórios para o próximo Mundial.

continua após a publicidade

Antes da Data Fifa, Memphis sofreu com um edema na coxa e perde quatro dos últimos cinco jogos do Corinthians no Brasileirão. O atacante entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, na última rodada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Memphis em ação pelo Corinthians
Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Clássico Alvinegro

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do Alvinegro Praiano. O clássico é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que chegou ao Timão, Memphis balançou a rede somente em uma oportunidade, contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Veja os relacionados do Corinthians

  1. Goleiros: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli
  2. Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, João Vitor e Matheuzinho
  3. Zagueiros: Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro
  4. Meio-campistas: André, Breno Bidon, Charles, Dieguinho, Luiz Gustavo, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
  5. Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Talles Magno e Yuri Alberto

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias