menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

'Maratona' de janeiro antecipa reapresentação do Corinthians

Elenco do Timão teve somente 12 dias de férias

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 02/01/2026
17:58
Corinthians
imagem cameraTimão se reapresentará neste sábado (3) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O elenco do Corinthians se reapresenta neste sábado (3), visando a preparação para a próxima temporada. Os jogadores tiveram apenas 12 dias de férias após a conquista do título da Copa do Brasil sobre o Vasco.

continua após a publicidade

O período de pré-temporada precisou ser antecipado em razão dos compromissos da equipe em janeiro. Devido à Copa do Mundo, que começa em junho, a CBF adiantou o início do Campeonato Brasileiro para o dia 28 deste mês. A competição será disputada paralelamente ao Paulistão, que tem a primeira rodada marcada para o dia 11 de janeiro.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior
Dorival Júnior comandará as primeiras atividades do Timão neste sábado (3) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Timão terá seis partidas em janeiro: cinco pelo Paulistão e a estreia no Brasileirão. O número poderia ainda ser maior, mas a CBF adiou a disputa da Supercopa Rei para 1 de fevereiro. A decisão contra o Flamengo será em Brasília.

continua após a publicidade

Entre os primeiros jogos de 2026 estão dois clássicos: contra o São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 18, e, na sequência, diante do Santos, na Vila Belmiro, no dia 22.

A tendência é que Dorival Júnior poupe os titulares no início da temporada, para evitar maior desgaste e o risco de lesões. Os jovens que ganharam oportunidades no fim do Brasileirão devem voltar a figurar na equipe, como André, Dieguinho e Gui Negão.

continua após a publicidade

Jogos do Corinthians em janeiro

  • Corinthians x Ponte Preta - 11/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
  • Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 - Municipal de Bragança Paulista - Campeonato Paulista
  • Corinthians x São Paulo - 18/01 - Neo Química Arena - Campeonato Paulista
  • Santos x Corinthians - 22/01 - Vila Belmiro - Campeonato Paulista
  • Velo Clube x Corinthians - 25/01 - Benito Agnelo Castellano - Campeonato Paulista
  • Bahia x Corinthians - 28/01 (a confirmar) - Arena Fonte Nova- Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias