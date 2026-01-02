'Maratona' de janeiro antecipa reapresentação do Corinthians

O elenco do Corinthians se reapresenta neste sábado (3), visando a preparação para a próxima temporada. Os jogadores tiveram apenas 12 dias de férias após a conquista do título da Copa do Brasil sobre o Vasco.

O período de pré-temporada precisou ser antecipado em razão dos compromissos da equipe em janeiro. Devido à Copa do Mundo, que começa em junho, a CBF adiantou o início do Campeonato Brasileiro para o dia 28 deste mês. A competição será disputada paralelamente ao Paulistão, que tem a primeira rodada marcada para o dia 11 de janeiro.

Dorival Júnior comandará as primeiras atividades do Timão neste sábado (3) (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Timão terá seis partidas em janeiro: cinco pelo Paulistão e a estreia no Brasileirão. O número poderia ainda ser maior, mas a CBF adiou a disputa da Supercopa Rei para 1 de fevereiro. A decisão contra o Flamengo será em Brasília.

Entre os primeiros jogos de 2026 estão dois clássicos: contra o São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 18, e, na sequência, diante do Santos, na Vila Belmiro, no dia 22.

A tendência é que Dorival Júnior poupe os titulares no início da temporada, para evitar maior desgaste e o risco de lesões. Os jovens que ganharam oportunidades no fim do Brasileirão devem voltar a figurar na equipe, como André, Dieguinho e Gui Negão.

Jogos do Corinthians em janeiro