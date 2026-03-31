Corinthians quita dívida com o Shakhtar e evita novo transfer ban

O Corinthians realizou nesta terça-feira (31) o pagamento ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e encerrou a pendência financeira relacionada ao empréstimo do volante Maycon. Com o acerto, o clube evitou um novo transfer ban.

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A quitação ocorreu após o Corinthians ter sido condenado pelo Corte Arbitral do Esporte (CAS), que determinou a regularização do débito ligado ao acordo envolvendo o meio-campista.

O Lance! apurou que o Shakhtar tinha uma dívida de 500 mil euros (cerca de R$ 3 milhões, na cotação atual) com o Corinthians pela venda do atacante Pedrinho. O clube paulista utilizou esse valor como base para abater parte do montante devido, obteve um desconto e finalizou o pagamento em R$ 5,4 milhões.

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Na negociação entre as partes, o Corinthians ainda tem um valor a receber do Shakhtar Donetsk. Trata-se do mecanismo de solidariedade referente à transferência do atacante Pedrinho, estimado em cerca de 130 mil euros.

Com a negociação concluída, o Corinthians agora volta as atenções para a dívida com o Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. Em fevereiro, Osmar Stabile, presidente do clube, esteve na Argentina para negociar com o mandatário da equipe argentina, que elogiou a postura do Timão e demonstrou otimismo por um acordo.

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Maycon deixou o Corinthians (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Maycon pelo Corinthians

Maycon encerra sua passagem pelo Corinthians após uma temporada marcante em 2025, na qual foi um dos principais nomes do time e capitão na conquista da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Corinthians, se consolidou como peça regular do time, acumulando 248 jogos e 18 gols com a camisa alvinegra ao longo de sua carreira no clube. Pelo Timão, ele também conquistou três títulos do Campeonato Paulista (2017, 2018 e 2025) e um Campeonato Brasileiro (2017).

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