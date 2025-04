Corinthians: Polícia propõe arquivamento de investigação sobre ingressos

A Polícia Civil de São Paulo sugeriu o arquivamento de inquérito que investiga um possível desvio de ingressos e obtenção irregular de entradas do Fiel Torcedor, programa de Sócios do Corinthians. A informação foi noticiada pelo 'Meu Timão' e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Assinado pelo delegado Marcel Madruga, a conclusão do despacho é de que não foram identificados indícios técnicos, ou materiais, que apontem violações cibernéticas no sistema.

O documento também aponta que a comercialização e o repasse indevido de ingressos investigados no inquérito podem ser lesivos ao clube. No entanto, não implicam responsabilidade criminal por parte de dirigentes do Corinthians, pois se referem a normas internas do clube alvinegro.

continua após a publicidade

O despacho, feito pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), ressalta que não lhe cabe investigar o caso, uma vez que sua competência se restringe a infrações penais praticadas por meios eletrônicos. A conclusão é de que a apuração deveria ser conduzida pelo Departamento de Proteção à Cidadania (DPPC).

Por fim, o documento sugere que medidas sejam tomadas por órgãos fiscalizadores do clube, como o setor de compliance ou por meio de uma auditoria.

continua após a publicidade

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)

A investigação

Ao todo, foram ouvidas 13 pessoas durante a investigação, incluindo funcionários do Corinthians, a One Fan, empresa responsável pelo Fiel Torcedor, e Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do clube alvinegro.

➡️Caso VaideBet: Sérgio Moura admite que indicou intermediário ao Corinthians

Cambismo é um problema recorrente nos jogos do Corinthians. Marcelo Munhoes, chefe do departamento de tecnologia do clube até janeiro, denunciou que o volume de ingressos que chegam às mãos de cambistas aumentou desde o ano passado. Em resposta, a diretoria do Timão lançou a 'Operação Ingresso Legal', visando combater o comércio ilegal de ingressos.