Caso VaideBet: Sérgio Moura admite que indicou intermediário ao Corinthians

Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, esteve na 3ª delegacia da Polícia Civil, a DDPC, nesta terça-feira (15), e prestou depoimento sobre o caso VaideBet. Durante o depoimento, O ex-dirigente admitiu que trouxe Alex Cassundé, dono da Rede Social Media Design LTDA, para a campanha de Augusto Melo à presidência, em 2023.

Com a vitória no pleito, a equipe de Augusto Melo deu os primeiros passos da gestão e Alex Cassundé ofereceu, e intermediou, o acordo com a VaideBet. A Rede Social Media Design LTDA é pivô das investigações sobre irregularidades no contrato.

Os depoimentos de Alex Cassundé, Marcelinho Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, e Sergio Moura apresentaram divergências sobre as negociações do acordo de patrocínio da casa de apostas com o clube.

Apesar de disso, o depoimento de Sérgio Moura está mais próximo de Marcelinho Mariano. Após o depoimento, que durou cerca de duas horas, o ex-dirigente saiu acompanhando de seu advogado, José Roberto Rodrigues, e falaram sobre o caso.

— O depoimento, assim como Sérgio fez desde o início, quando colocou o cargo de superintendente de marketing à disposição para que as investigações tomasse o melhor curso possível, veio aqui, prestou depoimento dele, respondeu todas as perguntas, tanto do promotor de Justiça quanto do delegado, não restaram dúvidas que, em momento nenhum, o Sérgio tenha agido de má-fé ou cometido qualquer crime — disse o advogado.

continua após a publicidade

Augusto Melo é esperado para depor nesta quarta-feira (16), naquele que deve ser o último depoimento da investigação, conduzida pelo delegado Tiago Fernandes Correia. O advogado do presidente pediu o adiamento para se inteirar mais sobre o caso, negado pelas autoridades.

Caso VaideBet

Desde o ano passado, outros membros da política do Corinthians prestaram depoimento como testemunhas, foram os casos de Osmar Stábile, primeiro vice-presidente do clube, e Luiz Ricardo Alves, conhecido como Seedorf, ex-diretor adjunto do departamento financeiro.

A Polícia Civil investiga repasses de valores da comissão envolvendo o acordo de patrocínio da Vai de Bet com o Corinthians, que durou de janeiro a junho de 2024, o primeiro ano da gestão de Augusto Melo na presidência do clube alvinegro.

Os repasses são avaliados em R$ 900 mil da Rede Social Media Design, intermediadora do acordo de patrocínio, à Neoway Soluções Integradas de Serviços LTDA, uma empresa supostamente fantasma registrada em nome de Edna Oliveira do Santos, moradora de Peruíbe, que afirma desconhecer qualquer pessoa jurídica vinculada a ela.

O patrocínio previa o pagamento de R$ 370 milhões, um dos maiores acordos do futebol sul-americano, foi rompido unilateralmente pela VaideBet, após o acionamento de uma cláusula anti-corrupção.