Torcedores do Corinthians elegem responsáveis por eliminação: ‘Tomem vergonha’

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 09:22 • São Paulo (SP)

O Corinthians perdeu para o Racing por 2 a 1, na última quinta-feira (31), em Buenos Aires, e foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana. Agora, a equipe comandada por Ramón Díaz foca concentra suas atenções na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Para os torcedores do Corinthians, o técnico argentino e Rodrigo Garro foram os principais responsáveis pela queda na competição continental. Com a possibilidade de ampliar a vantagem ainda na primeira etapa, o camisa 10 saiu cara a cara com o goleiro Arias, mas desperdiçou a oportunidade.

Ramón Díaz, por sua vez, foi questionado a respeito das alterações. Atrás no placar agregado, o treinador promoveu a entrada de dois atacantes, algo que afetou o setor de criação da equipe paulista. Veja alguns comentários.

Eliminação afeta calendário do Corinthians para 2025

A eliminação para o Racing afeta diretamente o calendário do Corinthians para a próxima temporada. Após cair na fase de grupos no Paulistão, o clube precisaria, via Brasileirão, garantir uma vaga na Libertadores para disputar a Copa do Brasil. Algo distante da realidade do clube.

Com 35 pontos conquistados em 31 rodadas, o Corinthians ocupa a décima quinta colocação na tabela de classificação. Para garantir vaga em ambas as competições, o Timão teria que terminar no G6 do Brasileirão. Atualmente, a distância para o São Paulo (6º colocado) é de 16 pontos.

