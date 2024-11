Ramón Díaz assiste ao jogo do Corinthians contra o Racing (Foto: Juam Mabromata/AFP)







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 01/11/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz enfrenta uma crise pessoal no Corinthians. Nesta quinta-feira (31), a equipe foi eliminada da Copa Sul-Americana após derrota por 2 a 1 para o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na província de Buenos Aires. O resultado derrubou o aproveitamento do treinador para 48%.

O técnico vive um período de altos e baixos no comando do Timão. Contratado em julho, Ramón Díaz chegou a ter um aproveitamento de 57% em seus primeiros seis jogos. Na época, o clube alvinegro só tinha uma vitória no Brasileirão e amargava a zona de rebaixamento. Atualmente, o Corinthians é o 15º colocado, a um ponto do Z-4.

Eliminação afasta Corinthians da Copa do Brasil de 2025; entenda

O início animador ganhou ainda mais corpo após a contratação de jogadores na janela do meio de ano. No mês de setembro, após a chegada de Hugo Souza, André Ramalho, Charles, José Martínez, Alex Santana, Talles Magno, Carrillo e Memphis Depay, o Timão chegou a engatar cinco vitórias em seis jogos, com aproveitamento de 83% dos pontos disputados.

Entretanto, os bons resultados não continuaram em outubro. No último mês, o Timão venceu apenas dois dos sete jogos disputados. Além disso, o período marcou as eliminações do Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Flamengo, e na Sul-Americana, para o Racing.

Ramón Díaz assumiu o Corinthians em julho deste ano (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Avaliação

Mesmo com os resultados negativos do último mês, Ramón Díaz considera seu trabalho excelente à frente do Timão. Em entrevista coletiva após a eliminação para o Racing, nesta quinta-feira (31), o treinador avaliou sua passagem como excelente.

- Creio que o trabalho que estamos fazendo, não só eu, os jogadores, a comissão, todo mundo é excelente porque competimos. Quando chegamos me chamaram para salvar o time, o grupo e os jogadores tiveram qualidade, inteligência, capacidade para competir - disse o treinador.

Em 28 jogos sob o comando do Timão, Ramón Díaz venceu dez jogos, empatou nove vezes e foi derrotado em oito oportunidades.

Fora das Copas

Para piorar a situação, com a eliminação da Copa Sul-Americana, o Timão não vai disputar a Copa do Brasil em 2025. O campeão do torneio fatura mais de R$ 90 milhões e poderia ser um alento às contas do Corinthians.

Em setembro, o clube alvinegro anunciou que possui uma dívida de R$ 2,3 bilhões. Para piorar, nesta quinta-feira (31), a FIFA aplicou um transfer ban no Timão devido a débitos pendentes do clube com o ex-zagueiro Balbuena, cerca de R$ 4 milhões em direitos de imagem referentes a segunda passagem do paraguaio no Corinthians, entre 2022 e 2023.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Confiança

Apesar dos maus resultados recentes, o treinador tem confiança que se manterá no cargo até o final de seu contrato. Perguntado sobre se teme perder o emprego, Ramón Díaz foi enfático.

- Você sabe que tenho contrato até o fim do ano que vem? Não entendeu o que te respondi? Tenho contrato até dezembro de 2025.