Marinho provoca zagueiro do Corinthians após eliminação: ‘Pode chorar’

Marinho durante partida do Corinthians (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 10:48 • São Paulo (SP)

Atacante do Fortaleza, Marinho provocou o zagueiro Cacá após a eliminação do Corinthians para o Racing, na semifinal da Copa Sul-Americana.

Na última fase, a equipe paulista eliminou o Leão do Pici após vencer ambas as partidas - e acumular cinco gols de vantagem no placar agregado. Na ocasião, Cacá aproveitou a zona mista para alfinetar o atacante: "pode chorar, Marinho, pode chorar".

- Contra o Flamengo, contra o Racing... Usando tua frase comigo, pode chorar - publicou marinho em suas redes sociais.

Após empatar em 2 a 2 com o Racing na Neo Química Arena, o Corinthians foi derrotado, de virada, em Buenos Aires e eliminado da Sul-Americana. Anteriormente, a equipe comandada por Ramón Díaz empatou com o Flamengo sem gols e sofreu outra eliminação, desta vez pela Copa do Brasil.

Marinho usou as redes sociais para provocar Cacá, zagueiro do Corinthians (Foto: Reprodução)

Agora, resta ao Corinthians lutar contra o descenso no Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos conquistados em 31 rodadas, o Corinthians ocupa a décima quinta colocação na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Timão encara o Palmeiras, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.