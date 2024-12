O Corinthians encara o Grêmio neste domingo (8), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Matematicamente classificado para a Libertadores, o Timão luta para bater um recorde da história recente da competição.

A equipe comandada por Ramón Díaz venceu os últimos oito jogos que disputou na competição nacional. Desde que o Campeonato Brasileiro acontece no formato de pontos corridos, instaurado em 2003, os times que venceram mais jogos de forma consecutiva foram o Atlético-MG, em 2021, e o Internacional, em 2020, que tiveram sequências de nove vitórias.

Em segundo lugar nesse ranking, o Timão pode se juntar as equipes e escrever uma marca na história do Brasileirão. A atual sequência é a maior do clube no Brasileirão desde 2003, superando as sete vitórias seguidas de 2017, quando a equipe alvinegra conquistou seu último título nacional.

Na história dos pontos corridos no Brasileirão, apenas outros dois times conquistaram oito vitórias seguidas: o Flamengo, em 2019, e o Cruzeiro, em 2003. Em ambos os anos, as equipes acabaram conquistando o título do campeonato.

Maiores sequências de vitórias no Brasileirão

9 vitórias seguidas : Atlético-MG (2021) e Internacional (2020)

: Atlético-MG (2021) e Internacional (2020) 8 vitórias seguidas : Corinthians (2024), Flamengo (2019) e Cruzeiro (2003)

: Corinthians (2024), Flamengo (2019) e Cruzeiro (2003) 7 vitórias seguidas: Atlético-MG (2012), Corinthians (2011), São Paulo (2007 e 2009) e Santos (2004)

Ramón Díaz comandou retomada do Timão no Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Arrancada do Corinthians

Na 29ª rodada da competição, quando empatou por 2 a 2 contra o Internacional, em Itaquera, o Timão estava na zona de rebaixamento e ocupava a 18ª colocação na tabela de classificação. Desde então, o clube alvinegro emendou uma sequência de oito vitórias seguidas, um recorde entre todos os times desta edição do Campeonato Brasileiro. Os triunfos levaram o Corinthians até a sétima colocação a competição.

A confirmação da vaga na competição continental aconteceu na última terça-feira (3). O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena, e garantiu a classificação para a próxima edição da Libertadores.

