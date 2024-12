Partida contra o Corinthians marca despedida de lateral do Grêmio

A última partida do Grêmio na temporada acontece no domingo (8), quando enfrenta o Corinthians. O jogo marca não somente a despedida do Tricolor no ano, como também a última vez que Geromel estará em campo. Além dele, o lateral Fábio também anunciou a sua aposentadoria.

No Grêmio desde janeiro de 2023, Fábio assinou contrato com o Tricolor até dezembro deste ano. Ao final do vínculo, o lateral-direito optou por encerrar a sua carreira aos 34 anos. Nas suas redes sociais, o jogador anunciou a aposentadoria na sexta-feira (6).

Desde que chegou ao Grêmio, Fábio enfrentou diversas lesões que o deixaram de fora de diversos jogos. Nesta temporada, o lateral-direito esteve em campo em 22 oportunidades, sendo 12 no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele marcou um gol e concedeu uma assistência. Pelo Tricolor, Fábio conquistou um Campeonato Gaúcho.

Fábio fará sua despedida dos gramados no domingo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Carreira de Fábio

Apesar de ter surgido no Fluminense, ao lado do seu irmão gêmeo, Rafael, Fábio teve uma carreira consolidada na Europa. Após o sucesso, o lateral-direito foi transferido para o Manchester United, da Inglaterra, onde foi comandando por Alex Ferguson.

Após, passou pelo Cardiff City, o Middlesbrough (ambos do Reino Unido) e o Nantes, da França, antes de chegar ao Grêmio em 2023. Na sua prateleira de troféus tem, além do Gauchão conquistado pelo Tricolor, o Campeonato Inglês e Supercopa da Inglaterra de 2011, pelo Manchester United, Copa da França de 2021/22, pelo Nantes, e Sul-Americano Sub-17 de 2007, pela Seleção Brasileira.

Grêmio e Corinthians entram em campo na tarde de domingo, quando se enfrentam pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A administradora da Arena ainda não divulgou a projeção de público para a partida, mas a tendência é de casa cheia. A bola rola a partir das 16h, na Arena, em Porto Alegre.