Corinthians pode gastar até R$ 22 milhões com Cacá em gatilhos do contrato

Corinthians está emprestado ao Corinthians até dezembro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 28/08/2024 - 12:52 • São Paulo (SP)

Para adquirir 100% dos direitos econômicos do zagueiro Cacá, o Corinthians precisará desembolsar 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões na cotação atual) junto ao Tokushima Vortis, do Japão.

No início do ano, o clube paulista anunciou o jogador por empréstimo até dezembro. O acordo previa a obrigação de compra de 60% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões) caso o atleta atingisse a marca de 2.200 minutos em campo — feito superado em agosto.

A reportagem do Lance!, no entanto, apurou que o contrato firmado entre as partes possui outra meta por esforço, que obrigaria o clube a adquirir os 40% restantes de Cacá por 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões). Com isso, o custo total da operação custaria cerca de R$ 22 milhões aos cofres da instituição.

A tendência é que as partes se encontrem para discutir os novos moldes do contrato do zagueiro. O acordo atual é válido até o fim de dezembro e, com a possível obrigação da aquisição do restante dos direitos econômicos, a diretoria não tem pressa para formalizar o novo vínculo.

Cacá durante treinamento do Corinthians no CT Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Apesar de não ser titular absoluto desde sua chegada, Cacá é peça recorrente nas escalações do Corinthians, principalmente quando a comissão técnica opta por utilizar um sistema com três zagueiros. Atualmente, ele disputa posição com André Ramalho, Félix Torres e Gustavo Henrique. Caetano, outro defensor do grupo, permanece fora dos planos da comissão técnica de Ramón Díaz.