Conheça o novo atacante do Corinthians que possui multa de R$ 615 milhões

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:56 • São Paulo

Sétimo reforço do Corinthians nesta janela de transferências, Héctor Hernández foi anunciado nesta terça-feira (27) e possui multa de 100 milhões de euros (R$ 615 milhões na cotacação atual) para o mercado internacional.

Com contrato válido até dezembro de 2026, Hernández chega como alternativa para a comissão de Ramón Díaz, que possui Yuri Alberto, Pedro Raul e Giovane como opções no setor ofensivo, criticado pela ineficácia em concluir as chances criadas.

O jogador, no entanto, não era o plano A do clube, mas dificuldades financeiras e a falta de opções viáveis fizeram o Corinthians optar pelo espanhol — o fato do jogador chegar sem custos também foi considerado como diferencial pela diretoria

Héctor Hernández, novo reforço do Corinthians, ao lado de Fabinho Soldado (executivo de Futebol) e Augusto Melo (presidente) (Foto: Divulgação/Corinthians)

Nomes como Gonzalo Plata, do Al Sadd, Alex Arce, da LDU, Guido Carillo, do Estudiantes e Mario Balotelli, sem clube, foram procurados anteriormente nesta janela.

Carreira de Héctor Hernández

Formado nas categorias de base do Las Palmas, Héctor Hernández foi negociado ao Atlético de Madrid no início da carreira, onde assinou contrato válido por sete temporadas.

Sem espaço, foi emprestado para diferentes clubes do futebol espanhol no período, mas atuou apenas em divisões inferiores do campeonato local. A passagem de maior destaque do jogador foi no Albacete, entre 2016 e 2018, quando marcou 22 gols em 57 partidas.

Elche (2015/16) - 1 gol em 31 jogos

Albacete (2016/18) - 22 gols em 57 jogos

Málaga (2018/19) - 1 gol em 7 jogos

Rayo Majadahonda (2018/19) - 4 gols em 18 jogos

Fuenlabrada (2019/20) - 1 gol em 8 jogos

Após o empréstimo, defendeu o Cultura Leonesa e Rayo Majadahonda (novamente), ambos da Espanha, antes de assinar com o Chaves. Em Portugal, voltou a atuar em uma equipe de primeira divisão após oito anos e apresentou os melhores números da carreira.

Em duas temporadas, marcou 21 gols e distribuiu duas assistência em 58 jogos — com média de 0,41 gol por partida. Apesar do rebaixamento à segunda divisão, ele foi o grande destaque do Chaves no último campeonato português.

Características

Hernádez chega com a missão de marcar gols, principal problema do Corinthians no ano, mas também pode contribuir com outras carências do elenco. Apesar de ser um centroavante de referência, apresenta boa noção de espaço para recuar e dialogar com o sistema de criação.

Ademais, é intenso na pressão pós perda e oferece sustentação como pivô para ligações diretas, algo que a comissão não encontra em Yuri Alberto e Pedro Raul.