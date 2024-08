Dupla do Corinthians consegue rescisão na Justiça

Gustavo Mosquito já está acertado com o Vitória (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 15:12 • São Paulo

A Justiça do Trabalho autorizou em primeira instância a rescisão de contrato de Arthur Souza e Gustavo Mosquito com o Corinthians. Os jogadores tiveram liminares negadas anteriormente, mas nesta segunda-feira conseguiram vitória nas ações que moveram inicialmente devido a atrasos no pagamento do FGTS. Em ambos os processos, cabe recurso.

Gustavo Mosquito, de 26 anos, tem acerto com o Vitória e já treina há mais de uma semana no clube de Salvador, que aguardava a decisão judicial para poder registrar o ponta para a sequência da disputa do Brasileirão. O rubro-negro terá que correr para inscrever o jogador até o fim da janela de transferências, no próximo dia 2.

Trata-se de um negócio de risco para o Vitoria, já que, se o Corinthians obtiver uma vitória na sequência do processo, Mosquito pode voltar a ter vínculo com o clube paulista. Arthur Souza, de 21 anos, também já teve sua rescisão confirmada no BID. Campeão da Copinha este ano, o jogador fez cinco jogos no time principal.

Arthur Sousa não treina com o elenco do Corinthians desde o início do processo (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Os dois atletas entraram com a ação trabalhista em julho por falta de pagamento de três meses do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em ambos os casos, a Justiça negou liminares que pediam a quebra de contrato porque o Corinthians quitou as pendências assim que o processo começou. Agora, a Justiça determinou a rescisão em primeira instância e libera os jogadores do vínculo com o alvinegro.