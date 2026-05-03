Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrota para o Mirassol
Timão foi derrotado pela primeira vez sob o comando do técnico
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O Corinthians perdeu para o Mirassol por 2 a 1, na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do duelo, torcedores do Timão mandaram um recado ao técnico Fernando Diniz.
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Com gol de Carlos Eduardo e Edson Carioca, o Mirassol venceu o Corinthians no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. A derrota deixa o TImão em situação preocupante na tabela do Campeonato Brasileiro.
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Nas redes sociais, torcedores criticaram algumas decisões do técnico Fernando Diniz no jogo deste domingo. Veja os comentárrios abaixo:
Veja recados dos torcedores
Como foi o jogo entre Mirassol e Corinthians
O primeiro tempo teve o Mirassol melhor no jogo e o Corinthians com dificuldades para criar jogadas ofensivas. O primeiro gol do time mandante saiu em pênalti de Matheus Bidu em Carlos, o que rendeu muitas reclamações por parte do time de Fernando Diniz. De qualquer maneira, a penalidade foi mantida e o próprio Carlos Eduardo converteu. Ainda na primeira etapa, o Leão fez o segundo. Bem na partida, Carlos Eduardo fez grande jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Edson Carioca, que mandou para o gol e aumentou o placar para 2 a 0.
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A segunda etapa teve o Corinthians com mais posse de bola e tentativa de sufocar o Mirassol, mas a falta de efetividade ainda atrapalhou. Fernando Diniz desmanchou o esquema com três volantes e abriu a equipe com Kaio César e, principalmente, Dieguinho, autor do gol do Corinthians na partida, mas o resultado não evitou a derrota.
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