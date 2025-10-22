Dorival pode ganhar reforços no Corinthians para enfrentar o Vitória

O Corinthians vive a expectativa de contar com reforços para o duelo contra o Vitória, no próximo sábado (25), pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Carrillo e o zagueiro André Ramalho terminaram o período de transição física e estão treinando normalmente com o grupo.

A dupla foi peça importante nas arrancada do Brasileirão do último ano e da conquista do Paulistão nesta temporada. Os dois desfalcaram o Corinthians nas últimas partidas. Carrillo não entra em campo desde o dia 6 de agosto e André Ramalho é baixa desde setembro.

Retorno de Carrillo

A situação do peruano foi mais complexa. O jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, passou por cirurgia e correu risco de perder a temporada. Foram 13 partidas fora desde então.

Carrillo atuou em 41 jogos nesta temporada, marcando três gols e dando duas assistências. Apesar dos números modestos, o peruano sempre foi considerado titular da equipe e, inclusive, era esperado na partida contra o Atlético Mineiro.

André Ramalho na zaga

O zagueiro rompeu o tornozelo em um treino a parte do elenco e ficou um mês fora dos gramados. Sua última partida foi no dia 21 de setembro, na derrota por 1 a 0 para o Sport. O jogador perdeu cinco confrontos pela lesão.

André Ramalho foi substituído por João Pedro enquanto esteve fora. Neste período, o Corinthians foi vazado em seis oportunidades. A tendência é que Dorival Júnior volte a formar a dupla de zaga com o jogador e Gustavo Henrique.