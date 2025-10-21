Corinthians traça plano contra transfer ban e mira próxima janela

O Corinthians se movimenta nos bastidores para derrubar as punições impostas por dívidas com credores de contratações. Atualmente, o clube alvinegro enfrenta dois transfer bans, um aplicado pela Fifa e outro pela CBF.

Na segunda-feira (20), o clube alvinegro atrasou o pagamento de uma das parcelas determinadas pela CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) e, por isso, sofreu um transfer ban imposto pela CBF que impede inscrição de jogadores por seis meses. Entre os valores em aberto está parte da dívida com o Cuiabá, referente à contratação de Raniele, realizada no início de 2024.

O Corinthians recebeu com surpresa, pois acreditava que poderia pagar até cinco dias após o prazo, que se encerrava na sexta-feira (17). Após a notificação, o clube alvinegro destinou cerca de R$ 7 milhões ao órgão e quitou a segunda parcela do acordo no CNRD.

O Timão prepara uma documentação para comprovar o pagamento dentro do prazo e, após confirmação do recebimento do CNRD, espera entrar com um pedido para anulação do transfer ban.

Fabinho Soldado é o atual executivo de futebol do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Negociações na Fifa

Em agosto, o Corinthians foi sancionado por atrasar o pagamento da contratação de Félix Torres, realizada ainda em 2024, e está impedido de inscrever jogadores por três janelas de transferências. O clube alvinegro precisa quitar uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna para se livrar da penalidade.

O clube alvinegro busca um acordo com o clube mexicano, o que poderia antecipar o fim da punição. Após alguns avanços, a conversa emperrou e não há um desfecho próximo. Outra negociação em andamento é com Matías Rojas.

O Corinthians foi condenado pela Fifa a pagar R$ 45 milhões ao jogador paraguaio, que atuou no Timão entre 2023 e 2024. Matías Rojas deixou o clube por atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. O staff do atleta se mostra mais disposta há um acordo, antes da concretização de um transfer ban. A diretoria tem até a segunda quinzena para resolver o problema.

A diretoria acredita que terá mais recursos no fim do ano para quitar as pendências financeiras. O Corinthians aguarda repasses da LFU (Liga Forte União), referentes aos direitos de TV, e parcelas de patrocínio. O objetivo é regularizar a situação para poder contratar na janela de transferências do começo de 2025, que começa na primeira quinzena de janeiro.