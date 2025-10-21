Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians em 2023 e, durante a campanha, prometeu rejuvenescer o elenco, que parte da torcida considerava envelhecido. Na primeira janela de transferências de 2024, o clube alvinegro contratou 12 jogadores, o que inicialmente parecia um bom sinal, mas acabou se tornando uma dor de cabeça.

Mais de um ano depois, o Corinthians sofre as consequências daquele ímpeto por mudança. O clube já foi punido duas vezes com transfer ban por contratações realizadas naquele período, e o prejuízo pode aumentar.

Em agosto, o Timão foi punido por atraso no pagamento pela contratação de Félix Torres, feita junto ao Santos Laguna, do México. Condenado pela Fifa, o clube alvinegro precisa quitar uma dívida de R$ 40 milhões, que soma o valor da transferência, mais juros.

Nesta segunda-feira (20), o Corinthians foi punido pela CBF por atraso no pagamento à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas). A penalidade ocorreu após o clube não ter quitado a segunda parcela devida ao Cuiabá, referente à contratação de Raniele na mesma janela. Na noite do mesmo dia, o Timão efetuou o pagamento e aguarda a revogação do transfer ban. O valor total da dívida com o Dourado ultrapassa R$ 17 milhões.

Risco de mais punições

Além dos atletas, o clube alvinegro foi condenado pela quebra de contrato com Matías Rojas, contratado em 2023, durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. O Corinthians havia feito um acordo com o meia no início de 2024, mas, após atrasar o pagamento de direitos de imagem, precisará quitar o valor integral do contrato, válido até 2027, cerca de R$ 41 milhões, até a primeira quinzena de novembro. Caso contrário, sofrerá um novo transfer ban.

Durante a temporada passada, o Corinthians realizou outras contratações que podem gerar problemas futuros. O clube aguarda dois julgamentos referentes a negociações da janela do meio do ano. Além disso, a Fifa já condenou o Timão em quatro casos ainda sob análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS): R$ 22,7 milhões ao Talleres pela contratação de Garro, R$ 6,7 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 10 milhões ao Philadelphia Union pela aquisição de José Martínez e R$ 6,7 milhões ao Midtjylland pela compra de Charles.

