Corinthians negocia contratações e corre contra transfer ban

O Corinthians age nos bastidores para derrubar o transfer ban imposto pela Fifa, referente a contratação de Félix Torres junto ao Santos Laguna, que acarretou uma dívida de R$ 41 milhões. Punido, sem poder inscrever novos jogadores, o Timão, mesmo assim, se mantém atento ao mercado.

continua após a publicidade

A janela de transferência fecha no dia 2 de setembro. A punição é válida pelos próximos dois períodos de contratação, que acaba no final do próximo ano. O Corinthians tem quatro jogadores apalavrados nos bastidores, e quer exercer as contratações ainda neste ano.

De acordo com apuração do Lance!, os atletas viriam sem custos de transferência. A diretoria entende que o Corinthians não pode parar de contratar, mas entende necessário a busca por atletas que se encaixem no plano de equilíbrio financeiro da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior assumiu o Timão em abril (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A prioridade do Corinthians ainda é a busca por atacantes que atuem pelas pontas. Nesta janela de transferência, sob o risco iminente do transfer ban, o Timão correu para acertar a contratação de Vitinho, que veio sem custos após deixar o Al-Etiffaq, da Arábia Saudita.

O Timão também busca um lateral-direito. Nesta janela, o Corinthians emprestou Leo Mana para o Criciúma. Com isso, Dorival Júnior conta apenas com Matheuzinho para a posição. Félix Torres tem atuando de forma improvisada.

continua após a publicidade

Exigência por contratações

Dorival Júnior chegou ao Corinthians no final de abril, quando o clube ainda era presidido por Augusto Melo. O treinador recebeu a promessa de que o Timão iria atrás de quatro atletas. Até então, apenas um foi contratado.