Mercado da Bola: Corinthians acerta renovação de Maycon por uma temporada

Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, desde 2022, o volante Maycon continuará no Corinthians por mais uma temporada. As partes acertaram a renovação do contrato por empréstimo do atleta, agora válido até o fim do ano.

Formado nas categorias de base, o jogador disputará sua quarta temporada pelo time. Os valores da negociação, no entanto, não foram divulgados. A informação foi inicialmente publicada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Após se recuperar de uma grave lesão no joelho, que o afastou na última temporada, Maycon deve iniciar a pré-temporada junto ao restante do elenco em 7 de janeiro. A permanência do atleta foi influenciada principalmente pela falta de mercado na Europa, já que o volante participou de poucas partidas em 2024.

A assinatura do contrato está prevista para os próximos dias. Maycon será anunciado como o "primeiro reforço" da equipe comandada por Ramón Díaz, que terá pela frente na temporada, entre outras competições, Libertadores e Copa do Brasil.

Reapresentação do elenco

O elenco comandado por Ramón Díaz irá se reapresentar no dia 7 de janeiro para iniciar a pré-temporada no CT Joaquim Grava. A estreia do Timão, por sua vez, está agendada para o dia 15, contra o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians planeja usar uma equipe mista nas primeiras rodadas do estadual, buscando oferecer mais tempo de preparação ao restante do elenco. Além do estadual, o clube disputa uma vaga na fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad Central, da Venezuela, como primeiro adversário nas eliminatórias.

A partida de ida será disputada no dia 19 de fevereiro, fora de casa. A volta acontece uma semana depois, na Neo Química Arena.

