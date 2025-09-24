O Fluminense foi eliminado da Conmebol Sul-Americana nessa terça-feira (24), após derrota nas quartas de final da competição. A seguir, o Lance! te explica quanto o Tricolor Carioca poderia ter faturado no campeonato caso tivesse passado de fase.

Depois de perder para o Lanús na Argentina por 1 a 0 e empatar por 1 a 1 no Maracanã, a equipe de Renato Gaúcho, que já havia faturado 2,06 milhões de dólares (R$ 11 milhões na cotação atual) em premiações, deixou a competição.

Caso tivesse avançado e, posteriormente, sido campeão, o Fluminense teria faturado mais 8 milhões de dólares (R$ 42,5 milhões). Dessa forma, a equipe carioca teria levado, ao todo, algo em torno de R$ 53,5 milhões. Já se o Flu fosse vice-campeão, receberia um total de R$ 29,6 milhões.

Como funciona a premiação da Sul-Americana?

Diferentemente da Libertadores, também organizada pela Conmebol, a Sul-Americana paga as bonificações em dólares americanos. Confira os valores por fase da competição:

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,9 milhões)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) - Fluminense NÃO jogou os Playoffs

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,8 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 35,7 milhões)

Faturamento do Fluminense em outras competições

Apesar da frustração na Copa Sul-Americana, o Fluminense conseguiu ótimo faturamento com competições eliminatórias no ano. Apenas por alcançar as semifinais da Copa do Mundo de Clubes de 2025 faturou 60,8 milhões de dólares (R$ 332 milhões).

Na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense também ainda pode acumular quantia milionária. Caso avance à final, receberá mais R$ 9 milhões. Com o título, ganharia R$ 77,1 milhões, totalizando R$ 87,1 milhões em premiações. Com o vice-campeonato, por sua vez, somaria R$ 42,3 milhões.