Corinthians: Justiça divulga exame toxicológico da vítima em acidente com Garro

A justiça da Argentina divulgou o exame toxicológico de Nicolás Chiaraviglio, vítima fatal do acidente envolvendo Rodrigo Garro, meia do Corinthians. O jovem de 30 anos faleceu após uma colisão entre a moto que diria com uma caminhonete conduzida pelo jogador, em La Pampa, na Argentina, no último sábado (4).

Francisco Cuenca, promotor que cuida do caso, divulgou que a análise da vítima apontou 1,56 grama por litro de sangue, além de atestar positivo para uso de maconha e cocaína. O responsável pelo caso revelou que Nicolás estava com a habilitação suspensa há mais de dois anos. A informação foi publicada por Bianca Molina.

A quantidade de álcool encontrada no sangue do motociclista ultrapassava o limite legal para condução, excedendo 1 g de álcool por litro de sangue, conforme a legislação do país. Após o acidente, Rodrigo Garro realizou o teste do bafômetro, que registrou 0,54 mg de álcool por litro de ar expelido, uma quantidade que não resultou em agravamento.

O jogador foi indiciado por homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar com base no artigo 84 bis do Código Penal argentino, que trata da condução imprudente, negligente ou contrária às normas de um veículo motorizado, causando a morte de alguém.

Investigações do caso

Após a audiência, Rodrigo Garro foi liberado a retornar e se reapresentou no CT Joaquim Grava, na última terça-feira (7). O meia de 27 anos irá aguardar as consequências da investigação no Brasil. Além dos exames toxicológicos, as autoridades vão investigar as câmeras de segurança da região do acidente, a perícia feita no local e nos veículos envolvidos.