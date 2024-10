Corinthians inscreve dois jogadores para semifinal da Sul-Americana

Alex Santana em ação pelo Timão







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 19:59 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz terá dois jogadores novos à disposição para utilizar nos confrontos com o Racing, na semifinal da Sul-Americana. Nesta terça-feira (22), o Corinthians inscreveu Alex Santana e Héctor Hernández para a disputa da competição internacional.

Contratados na janela de meio do ano, os atletas foram inscritos devido a permissão da Conmebol para inserção de três novos jogadores na atual fase do torneio. Alex Santana vai usar a camisa 28 e Héctor Hernández terá o número 26 no uniforme.

O primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana será nesta quinta-feira (24), às 21h30, na Neo Química Arena. Ambos os jogadores buscam um espaço no time titular do Corinthians para o restante da temporada.

Recuperação

Alex Santana está voltando aos gramados após sofrer uma grave lesão na coxa esquerda no empate entre o Corinthians e Juventude, por 1 a 1, no começo de agosto. O volante vinha sendo titular de Ramón Díaz.

O atleta perdeu nove jogos do Brasileirão, período em que José Martínez, outro reforço do Corinthians, conquistou espaço com o treinador e se tornou um frequente titular das escalações de Ramón Díaz.

Luta pela vaga

Héctor Hernández também vive um período de incertezas no clube alvinegro. Contratado em 27 de agosto, o espanhol chegou com moral e foi escalado como titular na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no primeiro dia de setembro, pelo Brasileirão. Entretanto, o atacante se machucou logo aos três minutos e foi substituído.

Desde então, o centroavante não conseguiu se firmar. O espanhol foi titular no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, na derrota do Timão por 1 a 0, no Maracanã. Naquela partida, o atacante chegou a ter uma boa chance para marcar, mas tentou driblar dois zagueiros ao invés de finalizar e perdeu a bola. Muitos torcedores ficaram na bronca com o lance. Héctor não entrou em campo depois desta partida.