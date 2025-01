Aproveitamento do Corinthians despenca sem Garro, desfalque no Paulistão

O Corinthians não contará com Rodrigo Garro nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. O argentino está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Na última temporada, o meia de 27 anos foi um dos destaques da equipe, e o desempenho do Timão caiu 17% em sua ausência.

Rodrigo Garro atuou em 62 partidas na última temporada. Ao todo foram 28 vitórias, 16 empates e 18 derrotas, com um total de 53,7% de aproveitamento. Foram 97 gols com o argentino em campo, uma média de 1,56 por jogo.

Sem a presença do camisa 10, o Corinthians apresentou uma piora significativa. Rodrigo Garro esteve fora de 10 partidas, sendo três vitórias, dois empates e cinco derrotas. O aproveitamento da equipe apresentou uma piora para 36,6% dos pontos disputados. A equipe marcou nove gols, uma média 0.9 por jogo.

Um dos primeiros reforços da equipe para 2024, Rodrigo Garro logo mostrou que era um dos destaques do time. O argentino marcou 13% dos gols da equipe quando esteve em campo e participou diretamente de 28% deles. Vale lembrar que o jogador foi eleito um dos melhores meias do Campeonato Brasileiro, torneio que terminou como o maior garçom, com 11 assistências.

Rodrigo Garro foi um dos destaques do Timão no último Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desfalque importante

A estreia do Corinthians no Paulistão será na próxima quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino. O jogo dos comandados de Ramón Díaz será no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O tempo de recuperação de Rodrigo Garro ainda não foi definido, mas o jogador não passará por cirurgia. No começo deste ano, o argentino se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal na Argentina e a comissão técnica também entende que é um momento para blindar o jogador.

A tendência é que o substituto de Rodrigo Garro nos primeiros jogos do Paulistão seja Igor Coronado. Na última temporada, o meia de 33 anos chegou com a responsabilidade de ser uma referência do time, mas não conseguiu assumir a titularidade ao longo do ano.

Números do Corinthians com Garro em 2024

62 jogos 28 vitórias 16 empates 18 derrotas 53.7% de aproveitamento 97 gols feitos (1.56 por jogo)

Números do Corinthians com Garro sem 2024