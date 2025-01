RB Bragantino x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Na estreia do Campeonato Paulista 2025, o RB Bragantino enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (16), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A transmissão do jogo será realizada pela TNT (canal fechado) e pela Max (streaming).➡️Assista na MAX com Prime Video

O RB Bragantino, busca um bom começo de temporada após escapar do rebaixamento no ano anterior. Em 2025, o clube trouxe reforços importantes, como Lucas Barbosa, Isidro Pitta, Fernando e Guzmán Rodriguez.

O Corinthians deve optar por iniciar a partida com um time reserva e deve disputar as primeiras partidas do Paulistão com o elenco dividido em grupos, para utilizar os jogadores reservas.

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quinta (16) (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Confira as informações do jogo entre RB Bragantino e Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO X CORINTHIANS

PRIMEIRA RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: TNT (canal fechado) e pela Max (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, John John; Lucas Barbosa (Vinicinho), Isidro Pitta, Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Mana, Cacá, Félix Torres, Diego Palacios; Charles, Ryan, Igor Coronado; Talles Magno, Ángel Romero, Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz.