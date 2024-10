Corinthians: atuação de Matheuzinho cria dúvida para decisão com o Flamengo

Matheuzinho abriu o placar para o Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 18/10/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A atuação de Matheuzinho na vitória do Corinthians sobre o Athletico por 5 a 2, pelo Brasileirão, deve criar uma dúvida na comissão técnica para o duelo contra o Flamengo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Em desvantagem no placar agregado, o técnico Ramón Díaz se vê diante de um dilema: optar pela experiência de Fagner, uma das principais lideranças do grupo, ou pela capacidade ofensiva do camisa 2, que marcou um gol decisivo na última partida com um belo chute de fora da área.

A atuação de Fagner no Maracanã pode ser decisiva para a escolha de Ramón. Titular, o jogador sofreu com as investidas de Bruno Henrique e Alex Sandro, autor do gol rubro-negro, e precisou ser substituído no intervalo. Com isso, a tendência é que Matheuzinho inicie o duelo.

- Essa dúvida (ser titular contra o Flamengo) só o Ramón pode responder. Tanto eu quanto o fagner a gente joga pelo Corinthians. Claro que é sempre bom jogar, né. Eu estou aqui para honrar essa camisa, representar a torcida. Claro que é sempre bom jogar, mas como eu falei, quem estiver dentro de campo vai representar muito bem a lateral-direita - disse Matheuzinho.

Matheuzinho marcou o primeiro gol do Corinthians na vitória por 5 a 2 sobre o Athletico (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Números de Matheuzinho pelo Corinthians

Contratado em fevereiro por 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões na cotação da época), Matheuzinho assinou contrato válido com o Corinthians até o fim de 2028. O acordo prevê multa de 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para clubes do exterior.

Contratado para disputar posição com Fagner, o lateral-direito demorou para se adaptar ao clube paulista e começou a atuar com regularidade após as primeira rodadas do Campeonato Brasileiro. Ao todo, ele disputou 42 jogos na temporada e marcou dois gols (contra o Nacional, pela Copa Sul-Americana, e Athletico).