Memphis marcou golaço de falta e ajudou o Timão na goleada contra o Athletico Paranaense







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Ulisses Lopresti • Publicada em 17/10/2024 - 23:50 • São Paulo (SP)

O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão. Nesta quinta-feira, jogando na Neo Química Arena, o Timão bateu o Athletico Paranaense por 5 a 2, com gols de Matheuzinho, Cacá, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto. O holandês marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Com o resultado, o clube do Parque São Jorge deixou a zona de rebaixamento da competição.



A partida estava empatada por 2 a 2 quando Depay sofreu uma falta na intermediária, pediu para bater e acerou o ângulo do gol defendido por Mykael. Após o jogo, Ramón Díaz falou sobre a atuação do holandês e destacou que o lance será visto ao redor do mundo.

Treinador falou sobre o gol marcado por Depay Foto: Joisel Amaral/AGIF

-É um jogador importante. Tem hierarquia e qualidade. Creio que será um gol que se verá no mundo todo pela qualidade e o personagem que é - disse o treinador.



A partida tirou o Timão da zona de rebaixamento. Após a vitória, o Timão saltou para a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O técnico argentino falou sobre a evolução do clube alvinegro, voltou a destacar a atuação de Memphis, titular pela segunda partida consecutiva, e disse que a goleada vai animar a equipe para o restante da temporada.



-Quero agradecer a ele (Memphis) e ao grupo, porque no momento difícil vimos o caráter que tem o Corinthians. A cada dia ele está melhorando mais no jogo. Estamos no limite de não relaxar e não ter tranquilidade, mas essa vitória dá animicamente algo muito bom para seguirmos brigando.

Próximo Jogo

O Timão terá pouco tempo para curtir a vitória. No domingo, o clube alvinegro recebe o Flamengo, na Neo Química Arena, em duelo válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O clube alvinegro precisa reverter uma desvantagem mínima para avançar no torneio