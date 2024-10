Corinthians: Gaviões avança em plano para quitar Neo Química Arena

Foto: Rafaela Cardoso/Lance!







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 11/10/2024

Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, aguarda o retorno da Caixa Econômica Federal para dar continuidade ao projeto de quitação da Neo Química Arena. A iniciativa visa arrecadar o valor necessário para a liquidação da dívida do clube com o banco, estimada em R$ 710 milhões, de acordo com o balanço divulgado em setembro de 2024.

O plano proposto pela torcida organizada inclui a arrecadação direta dos torcedores por meio de uma conta na Caixa, sem o envolvimento da diretoria do clube na gestão dos recursos. Segundo a torcida, já foram definidos os parceiros, as estratégias e até mesmo a plataforma de doação. O objetivo é reunir um valor próximo ou igual ao total da dívida, com relação direta entre dinheiro e Caixa Econômica.

A Gaviões da Fiel também pretende disponibilizar um painel de arrecadação em tempo real, permitindo maior transparência no processo.

Em nota oficial, a torcida destacou a importância de solucionar as pendências burocráticas com o Corinthians e a Caixa para que a campanha atinja seu objetivo.

– Já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação. Porém, para que a iniciativa siga adiante, é necessário resolver toda a parte burocrática, inclusive o valor correto e devido para quitação – afirmou a torcida.

Os Gaviões da Fiel anunciaram que obtiveram a aprovação oficial para seguir com o projeto. Na ocasião, representantes do clube se reuniram com a Caixa para discutir a criação de uma chave PIX, que seria usada para as doações dos torcedores. No entanto, essa fase ainda não foi superada, e golpes relacionados ao projeto já foram relatados na internet.

– Sabemos da ansiedade que o assunto causa em todos os corinthianos, mas para que a campanha seja viável e segura, precisamos cuidar de todos os detalhes. Reforçamos o pedido de compreensão e que não caiam em golpes de páginas falsas.

Confira a nota oficial dos Gaviões

"O projeto de Quitação da Arena segue nos planos do Gaviões da Fiel e nossa comissão tem trabalhado diariamente para organizar todas as diversas frentes da Campanha de Arrecadação.

Já foram selecionados os parceiros, definidas as estratégias de mobilização e da plataforma de doação.

Porém, para que a iniciativa siga adiante, se faz necessário resolver toda a parte burocrática entre Caixa e Corinthians, inclusive o valor correto e devido para quitação, a fim de garantir que a campanha alcance o seu objetivo principal de direcionar todo o valor arrecadado para uma conta da Caixa e que o banco utilize o saldo exclusivamente para liquidação da dívida.

Sabemos da ansiedade que o assunto causa em todos os Corinthianos, mas para que a campanha seja viável e segura, necessitamos cuidar de todos os detalhes, principalmente porque sabemos do esforço pessoal que cada um fará para ajudar nesse evento tão importante para nós.

Reforçamos o pedido de compreensão de todos e que não caiam nos golpes das páginas fakes. Voltaremos com mais atualizações em breve."