Corinthians confirma vaga na Libertadores e comemora: ‘Nunca duvide’

A derrota do Cruzeiro para o Palmeiras por 2 a 1 na noite dessa quarta-feira (4) manteve o time alviverde ainda com chances de conquistar o Brasileirão, e teve consequência positiva também para um dos maiores rivais, o Corinthians. Com o resultado do Mineirão, o alvinegro paulista, 7º colocado no Brasileirão, não pode mais ser alcançado pelo Cruzeiro (9º) e está matematicamente garantido na fase preliminar da Libertadores do próximo ano. Nas redes sociais, o Corinthians comemorou a classificação.

continua após a publicidade

➡️Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

“Nunca duvide de nós”, publicou o clube paulista no X. “O Sport Club Corinthians Paulista está classificado para a pré-Libertadores e Copa do Brasil 2025!”

A classificação às duas copas era praticamente impensável há pouco mais de um mês. Décimo colocado no Paulistão deste ano, o Corinthians só disputaria a Copa do Brasil de 2025 se garantisse também vaga na Libertadores. Mas, no início de novembro, a equipe era apenas a 15ª colocada no Brasileirão e brigava para não cair. Assim, as chances de estar no torneio continental do próximo ano eram de menos de 1%.

continua após a publicidade

Mas, assim que foi eliminado pelo Racing na semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians deslanchou no Brasileirão. O time vem de oito vitórias seguidas na competição nacional, a maior sequência do clube na história dos pontos corridos.

Corinthians deve confirmar 7ª colocação

Com 53 pontos, o time paulista ainda pode ser ultrapassado pelo Bahia na última rodada, mas as chances são remotas. Isso porque o time baiano tem três pontos a menos e a diferença no saldo de gols entre as duas equipes é de oito a favor do Corinthians.

continua após a publicidade

No domingo, o Corinthians vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, enquanto o Bahia recebe o Atlético-GO. Se vencer na Fonte Nova, o time baiano assegura a última vaga brasileira na fase preliminar da Libertadores. Um tropeço pode dar a vaga ao Cruzeiro, que joga fora de casa com o Juventude.