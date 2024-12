Ex-Palmeiras manda recado a Craque Neto após declaração do ídolo do Corinthians

Multicampeão pelo Palmeiras, Zinho citou o nome do apresentador Neto, da Band, durante programa da ESPN nesta semana. O ex-jogador do Alviverde relembrou uma declaração do ídolo do Corinthians durante o "Donos da Bola" e falou sobre o momento do time de Ramón Díaz.

continua após a publicidade

➡️ Neto revela quanto doou em ‘vaquinha’ e detona ex-presidente do Corinthians

No início de novembro, após a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras, Zinho ironizou a vitória do Alvinegro. Durante programa da ESPN, o ex-jogador tratou o assunto como um "título" para o rival. Neto, por sua vez, respondeu a declaração em programa na Band.

- Parabéns ao Corinthians pelo título, pela conquista. Ah, não foi título não? Rapaz, o que é isso... Parabéns, grande vitória - disse Zinho, no início do mês passado.

continua após a publicidade

- Sabe o que o Zinho falou lá na ESPN: "Parabéns ao Corinthians que ganhou título". Tirou sarro de nós. Zinho, seu desgranhento, seu Zé Ruela - brincou Neto, no "Donos da Bola".

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nesta semana, Zinho relembrou a situação com bom humor e mandou um recado para Neto.

- Tá vendo, Neto, tá vendo. Seu Zé Ruela, seu Zé Ruela. Ele falou no programa dele lá, ele pegou no meu pé lá. Neto, eu te amo. Mas ele pegou no meu pé. Ele falou: "Ah, o Zinho está tirando onda com o Corinthians". Tá vendo, Neto. Eu falei que depois daquela vitória, foi o título, foi para a Libertadores - comentou Zinho.

continua após a publicidade

Corinthians na Pré-Libertadores de 2025

Em Brasileirão irregular, o Corinthians passou grande parte do torneio na parte de baixo da tabela, na luta contra o rebaixamento. Nas últimas semanas, a equipe emplacou uma série de vitórias e garantiu vaga na Pré-Libertadores nesta rodada ao vencer o Bahia na Neo Química Arena. O Palmeiras vai para a última rodada ainda com chances de título.