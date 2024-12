Augusto Melo afirma que não se preocupa com impeachment no Corinthians

A votação para o impeachment de Augusto Melo, na segunda-feira (2), foi adiada após a Justiça de São Paulo emitir uma liminar impedindo o pleito. Após a vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Bahia, nesta terça-feira (3), o dirigente foi questionado sobre o evento.

— Deus me colocou no Corinthians e só ele pode me tirar. Eu quero é falar de planejamento que é algo que o Corinthians nunca teve na vida, essa política que tanto atrapalha a nossa instituição ficou para trás, o que eu quero é olhar para a frente - disse o dirigente.

O documento da Justiça defende que a eficácia da decisão terá efeitos irreparáveis ao presidente Augusto Melo. Concedida pela desembargadora Maria Araújo Xavier, da 8ª Câmara de Direito Privado, a liminar recomendou a suspensão, ou até mesmo o arquivamento, do processo de impeachment até o fim do inquérito da Polícia Civil sobre irregularidades no contrato entre o Corinthians e a casa de apostas VaideBet, que patrocinou o clube nos primeiros seis meses da gestão do dirigente.

A oposição acredita que a liminar não leva em consideração fatores que devem ser analisados pelo estatuto do clube e enxerga a decisão como frágil. Conselheiros contrários à gestão de Augusto Melo trabalham para cassar o objeto judicial.

Augusto Melo passou toda a segunda-feira (2) trabalhando no pedido judicial, sem confiar na decisão dos conselheiros. O presidente negou se preocupar com uma possível destituição em caso de uma nova votação no Parque São Jorge.

— O que atrapalha novas receitas é essa política suja, se todos são torcedores tem que pensar no Corinthians daqui para frente. Hoje temos um conselho independente, um conselho responsável, que pena na instituição, eles sabem o que vão fazer, então isso não me preocupa. Deus me colocou aqui e só ele pode me tirar - finalizou o dirigente.

Augusto Melo falou sobre votação de impeachment no Timão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

Em sétimo lugar no Brasileirão, o Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (8). O Corinthians encara o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre. O clube alvinegro busca uma vaga na próxima Copa Libertadores.