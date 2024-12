Matheus Bidu aponta motivo para arrancada do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira (3), em jogo na Neo Química Arena. Yuri Alberto e Memphis, duas vezes, fizeram os gols do Timão na partida. Foi o oitavo triunfo seguido do Timão no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o clube alvinegro ultrapassou o Bahia e é o atual sétimo colocado. O Corinthians está na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores. Após o jogo, Matheus Bidu, lateral-esquerdo do Timão, valorizou a arrancada da equipe.

— Estamos bem há um tempo, vocês estão vendo a nossa evolução, não foi fácil as oito vitórias seguidas, a equipe teve cabeça fria para alcançar esse feito. Creio que foi mais um jogo importante para nós, demos mais um passo para sonhar com a Libertadores - disse o jogador.

Ao longo da temporada, o Corinthians sofreu com a troca de treinadores, foram três ao longo do ano, Mano Menezes, Antônio Oliveira e Ramón Díaz. Na janela de transferências, o clube investiu na contratação de nove jogadores, dentre eles, o holandês Memphis.

O Corinthians lutou contra o rebaixamento em mais da metade da competição. A sequência positiva do Timão no Campeonato Brasileiro veio após as eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana, contra Flamengo e Racing, respectivamente.

— Os reforços ajudaram muito a encorpar o elenco, tivemos paciência, trabalhamos dobrado e o dia a dia foi muito importante. O calendário é complicado, mas temos que exaltar que chegamos em duas semifinais, queríamos conquistar títulos, infelizmente vieram as eliminações. Depois conseguimos focar no Campeonato Brasileiro - completou o jogador.

Matheus Bidu falou sobre a recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Corinthians de olho em uma vaga na Libertadores

O clube alvinegro volta a entrar em campo no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre. Nesta quarta-feira (4), o Cruzeiro encara o Palmeiras, às 21h30, no Mineirão. O Timão garante matematicamente uma vaga em caso de derrota da Raposa.