Corinthians garante pelo menos R$ 11 milhões se eliminar o Racing; entenda

Depay é opção de Ramón Díaz para duelo na Sul-Americana







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 23/10/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

O Corinthians encara o Racing na quinta-feira (24), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. Após a eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil, o torneio continental é a única chance do Timão levantar um troféu nesta temporada. Além disso, o jogo vale uma premiação milionária.

Se o clube alvinegro eliminar a equipe argentina, garantirá pelo menos US$ 2 milhões (R$ 11 milhões na atual cotação) de premiação, o valor concedido pela Conmebol ao vice-campeão do torneio. O vencedor da competição lucra US$ 6 milhões (R$ 34 milhões) pelo título.

Durante a campanha na Sul-Americana, o Corinthians já arrecadou US$ 3,4 milhões (R$ 19,3 milhões).

Premiação

Meses antes de começar a competição, a Conmebol divulgou quais seriam os valores destinados aos participantes de cada fase da Sul-Americana. Na semifinal, o Corinthians já alcançou um valor milionário durante sua trajetória no torneio.

De antemão, o Timão arrecadou US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) pela participação na primeira fase. Foram mais US$ 460 mil pelas quatro vitórias conquistadas contra Racing-URU, Argentinos Juniors e Nacional-PAR, duas vezes, em seu grupo da Sul-Americana.

O Timão garantiu US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pela classificação para a segunda fase. No mata-mata, o Corinthians lucrou US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões) por eliminar Red Bull Bragantino, nas oitavas de final, e Fortaleza, duelo que ocorreu nas quartas do torneio.

Yuri Alberto em compromisso do Corinthians pela Sul-Americana Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Meta orçamentária

Em 2023, o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou uma meta orçamentária que previa uma arrecadação de R$ 800 milhões neste ano. Para isso, o Corinthians precisaria ter um desempenho mediano nas competições que disputou, entretanto, o clube falhou em duas dessas projeções.

A meta indica que o Timão chegasse na semifinal do Paulistão, nas oitavas de final da Copa do Brasil e Sul-Americana e entre os sete primeiros colocados do Brasileirão.

Em um ano conturbado, o Corinthians foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. O clube alvinegro também está distante de chegar entre os sete primeiros do Brasileirão. Atualmente, o Timão ocupa a 17ª, a primeira na zona de rebaixamento, com apenas oito jogos até o fim da competição.

Copas

Nos torneios de mata-mata, o clube alvinegro conseguiu superar as expectativas conservadoras. O Corinthians está há dois jogos de uma decisão da Sul-Americana. O Timão também fez um bom papel na Copa do Brasil até ser eliminado pelo Flamengo na semifinal.

O clube alvinegro conquistou uma premiação avaliada em R$ 22,8 milhões ao eliminar Cianorte, São Bernardo, América-RN, Grêmio e Juventude na Copa do Brasil. Em caso de título, o Corinthians poderia ter arrecadado R$ 96 milhões.

Decisões

Para alcançar o valor desejado, o Corinthians encara o Racing-ARG nas duas próximas semanas. Nesta quinta-feira (24), o Timão enfrenta os argentinos na Neo Química Arena, às 21h30 (horário de Brasília), no duelo de ida da semifinal da Sul-Americana. O confronto de volta ocorre no dia 31, no mesmo horário, em Buenos Aires, no estádio El Cilindro.