Corinthians ganha folga antes de voltar aos treinos para duelo com o Athletico

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, dia 10, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, para enfrentar o Athletico no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O elenco ganhou um dia de descanso em meio à preparação e se reapresenta na manhã deste domingo, retomando os treinos.

Veja a logística do Corinthians para contar com convocados na Copa do Brasil

O Corinthians terá ainda três sessões de trabalho antes do jogo, aproveitando a pausa da Data Fifa para ajustar os últimos detalhes da equipe que tentará confirmar a vaga entre os quatro melhores da Copa do Brasil..

Dorival Júnior espera contar com retornos importantes. O atacante Yuri Alberto, recuperado de cirurgia de hérnia inguinal, voltou a treinar normalmente e deve ser relacionado. O lateral-direito Matheuzinho, ausente do Derby por causa de uma sobrecarga na coxa, também deve reforçar a equipe.

Por outro lado, Dorival lida com baixas no meio-campo. O volante Raniele sofreu uma lesão muscular na coxa durante o clássico e dificilmente terá condições de atuar. André Carrillo segue em recuperação de cirurgia no tornozelo, ainda entregue ao departamento médico, e está fora da decisão.

Após vencer a primeira partida em Curitiba por 1 a 0, o time paulista precisa apenas de um empate para se classificar. Caso perca por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis, enquanto uma derrota por dois ou mais gols elimina a equipe. O vencedor deste confronto terá pela frente Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal. A Raposa levou vantagem na ida e decide em casa, no Mineirão.

