Corinthians: Gabi Zanotti critica ônibus na Libertadores Feminina

Reprodução/Instagram







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 19:19 • São Paulo (SP)

A meia Gabi Zanotti, do Corinthians, usou suas redes sociais para expor as más condições do ônibus fornecido pela Conmebol durante a disputa da Libertadores Feminina, no Paraguai.

➡️ Presidente do Cuiabá cita Depay e dispara contra Corinthians: ‘Golpe no futebol’

A atleta compartilhou fotos que revelam poltronas rasgadas e destacou o mau funcionamento do ar-condicionado no veículo utilizado para o transporte da equipe para o jogo contra o Olimpia, no sábado (12), pelas quartas de final do torneio, vencido pelas brasileiras por 2 a 0.

Nos posts, além da imagem com problemas evidentes na parte interna do ônibus, Gabi Zanotti relatou outras questões no transporte que levou o time para o duelo do fim de semana.

– Ônibus disponibilizado pela organização para o jogo das quartas de final da Libertadores. O ar-condicionado não estava funcionando bem. Lamentável. Libertadores, o principal torneio de clubes do continente – desabafou Zanotti em publicação no Instagram.

Essa é a segunda vez que Gabi Zanotti faz críticas à organização da Libertadores Feminina. No sábado, após a vitória sobre o Olimpia, a jogadora também reclamou das condições do gramado do estádio Carfem, palco da partida.

O Corinthians, que mantém sua campanha em busca do título, volta a campo nesta terça-feira (15), quando enfrentará o Boca Juniors pela semifinal. A equipe alvinegra busca conquistar seu quinto troféu na competição continental.

Procurada pelo Lance!, a Conmebol não se manifestou até a publicação desta matéria. Assim que o fizer, o texto será atualizado.