Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 13:15 • São Paulo (SP)

Para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians terá mais três problemas com que se preocupar, já que Fagner, André Ramalho e Romero estão suspensos do duelo contra o Internacional. A partida válida pela 29ª rodada acontecerá no sábado (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena e marca mais uma oportunidade para o Timão de se livrar da zona de rebaixamento.

Determinantes para o resultado negativo do Corinthians, as expulsões aconteceram em cada uma das etapas do confronto. Nos acréscimos do primeiro tempo, o lateral Fagner recebeu seu segundo amarelo após uma pisada em Calleri. Já no último período, o zagueiro André Ramalho levou vermelho direto depois da revisão do VAR, devido a uma pancada no rosto de Luciano.

Também no clássico contra o São Paulo, o atacante do Timão, Romero, foi para a partida pendurado e recebeu o seu terceiro amarelo. O lance da punição aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto, quando o artilheiro teve um desentendimento com o banco de reservas do adversário.

O Corinthians, que está classificado para as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana, ainda luta para se livrar do Z4. Até o momento, o Timão acumulou 28 pontos em 28 partidas e está na 17ª posição na tabela, a primeira dentro da zona.