menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tem campanha de Z-4 como mandante no Brasileirão; veja números

Timão não vence há sete em jogos como mandante

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
07:15
Corinthians
imagem cameraTimão foi derrotado pelo Flamengo no domingo (28) (Foto: Joisel Amaral/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians foi derrotado pelo Flamengo na Neo Química Arena e chegou a sete jogos sem vencer em casa no Campeonato Brasileiro. O Timão é apenas o 18º melhor mandante da competição nacional e tem campanha de Z-4 como anfitrião.

continua após a publicidade

Com apenas quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, o Corinthians soma 16 pontos como mandante e só supera as campanhas de Sport e Santos. O clube alvinegro igualou a série negativa de 2007, quando também ficou sete jogos sem vencer em casa. Naquele ano, o Timão acabou rebaixado para a Série B do torneio.

Classificação entre os mandantes do Brasileirão

  • 17º - Vitória - 17 pontos - 12 jogos
  • 18º - Corinthians - 16 pontos - 12 jogos
  • 19º - Santos - 15 pontos - 11 jogos
  • 20º - Sport - 8 pontos - 11 jogos

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior falou após derrota do Corinthians para o Juventude
Timão está a sem sete jogos sem vencer como mandante no Campeonato Brasileiro (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Últimos jogos do Corinthians atuando na Neo Química Arena pelo Brasileirão

  • Corinthians 1 x 2 Flamengo - 29 de setembro
  • Corinthians 1 x 1 Palmeiras - 31 de agosto
  • Corinthians 1 x 2 Bahia - 16 de agosto
  • Corinthians 1 x 1 Fortaleza - 3 de agosto
  • Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - 23 de julho
  • Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino - 13 de julho
  • Corinthians 0 x 0 Vitória - 1 de junho
  • Corinthians 1 x 0 Santos - 18 de maio

Próximo jogo

O próximo jogo do Timão como mandante no Brasileirão será no próximo sábado (4), contra o Mirassol, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes disso, o Corinthians terá compromisso contra o Internacional, no Beira-Rio, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da competição nacional.

continua após a publicidade

Atualmente, o clube alvinegro é o décimo terceiro colocado do Brasileirão com 29 pontos, e 39% de aproveitamento no torneio.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias