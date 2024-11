(Foto: Reprodução/Premiere)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 08:48 • São Paulo (SP)

Durante a primeira etapa do clássico entre Corinthians e Palmeiras nesta segunda-feira (4), torcedores do clube alvinegro atiraram uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena. A cena foi gravada pelo torcedor Rafael Modilhane desde o momento da compra do animal até dentro do estádio. Veja o vídeo abaixo.

A cabeça de porco foi atirada durante um escanteio cobrado pelo meio-campista palmeirense Raphael Veiga, na ponta esquerda, aos 27 minutos. Na sequência, o atacante corintiano Yuri Alberto chutou o objeto para fora do gramado. Após o Dérbi, o jogador afirmou que não sabia o que era e "quase quebrou o pe". Vale lembrar que o porco é o tradicional mascote do Verdão.

O caso

A polícia solicitou ao Corinthians imagens das câmeras de segurança para identificar todos os responsáveis pelo ato. Dois torcedores foram levados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) e, após prestarem depoimento, foi proposto a eles a transação penal de R$ 4 mil pelo Ministério Público, mas eles não aceitaram. Eles foram liberados, negando participação direta no ato.

Um boletim de ocorrência foi lavrado pelo DRADE, a 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva.

Pelo artigo 201 da nova Lei Geral do Esporte, os torcedores envolvidos podem responder por “promover tumulto, praticar, incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, com possíveis penas de até seis meses de prisão ou multa.

