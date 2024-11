Yuri Alberto durante vitória do Timão contra o Palmeiras (Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 05/11/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Garro e Yuri Alberto. Com o resultado, o Timão soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Após quase toda competição disputando para fugir da zona de rebaixamento, o triunfo no dérbi abre uma nova esperança aos comandados de Ramón Díaz na competição.

No momento, os doze mais bem colocados do Brasileirão garantem vaga para a Copa Sul-Americana do próximo ano. Entretanto, a tendência é de que mais clubes sejam beneficiados se as equipes do topo da tabela tenham sucesso em outras competições e garantam vaga para a Libertadores de 2025.



Caso o líder Botafogo vença a Libertadores, a margem para se classificar para a Copa Sul-Americana aumenta. Ou seja, o Timão poderia garantir a vaga terminando na posição em que está, a 13ª colocação.

Esse cenário pode acontecer também com Flamengo, na final da Copa do Brasil e quarto colocado do Brasileirão. Também é o caso do Atlético Mineiro, décimo colocado, que disputa a decisão do torneio nacional contra os cariocas e a final da Libertadores com o Botafogo.

Além do Cruzeiro, atual oitavo colocado, que pode garantir vaga na próxima Libertadores caso vença o Racing, algoz do Corinthians, na final da Copa Sul-Americana.

Caso os títulos se concretizem, até o 15º colocado do Campeonato Brasileiro seria beneficiado com uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

Prejuízo menor

Devido à má campanha no Campeonato Paulista desta temporada, o Timão só terá uma vaga na próxima Copa do Brasil caso se classifique para a Libertadores. Durante o ano, o Corinthians perdeu essa oportunidade ao ser eliminado nas semifinais do torneio nacional contra o Flamengo, e da Copa Sul-Americana pelo Racing.

A única chance de participar do torneio mata-mata seria através do Brasileirão, porém, o Timão está longe dos primeiros colocados. A distância do Corinthians para o São Paulo, na sexta posição, é de 13 pontos. Restam somente seis rodadas para o fim da competição.

A Copa do Brasil possui a maior premiação do futebol nacional. O campeão do torneio pode receber mais de R$ 90 milhões em prêmios. Deixar de disputar o troféu pode ser um enorme prejuízo aos cofres do Timão.

Benefícios da Sula

Neste ano, o Timão recebeu R$ 19,5 milhões em premiações por chegar até a semifinal da Copa Sul-Americana. O valor poderia ter sido ainda maior. A CONMEBOL fornece R$ 34,5 milhões ao time campeão do torneio.

Além do valor nos cofres, o Timão busca conquistar o único torneio que ainda não tem em sua galeria. Nos últimos anos, o Corinthians chegou três vezes a semifinal da competição: em 2019, quando perdeu para o Independiente Del Valle; em 2023, quando foi eliminado pelo Fortaleza; e neste ano, derrotado pelo Racing.

Próximo jogo

Para disputar a Copa Sul-Americana em 2025, o clube alvinegro precisa continuar vencendo. Na 33ª rodada, o Corinthians visita o Vitória, em Salvador. O confronto será no sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Barradão.