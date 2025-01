Corinthians resolve pendência administrativa em meio à sequência de vitórias

A diretoria do Corinthians quitou, na última quinta-feira (23), os salários e direitos de imagem atrasados do elenco referentes ao mês de janeiro. O acerto acontece em meio à sequência de vitórias da equipe, que não perde desde o dia 31 de outubro.

Apesar de afetar diretamente os principais envolvidos no futebol do Corinthians, a pendência administrativa não impactou o rendimento da equipe. Embalado pela arrancada na reta final da última temporada, o time começou a atual edição do Campeonato Paulista com três vitórias, mesmo desfalcado de alguns dos seus titulares, como Rodrigo Garro e Gustavo Henrique.

Para quitar os valores em atraso, o Corinthians usou a premiação do Campeonato Brasileiro de 2024, em que terminou na sétima colocação. O montante, de pouco mais de R$ 33 milhões, estava depositado em juízo, mas foi liberado nos últimos dias.

Para evitar maiores conflitos, a diretoria do Corinthians havia informado aos atletas que o pagamento seria postergado devido a problemas no fluxo de caixa, situação recorrente nos últimos anos.

Corinthians mantém sequência invicta

Desde a derrota para o Racing, na Argentina, por 2 a 1, que resultou na eliminação nas semifinais da Copa Sul-Americana, o Corinthians vem acumulando uma sequência de dez vitórias, incluindo jogos do Paulistão e do Campeonato Brasileiro.

O bom desempenho, além de livrar o clube do rebaixamento em 2024, garantiu uma vaga na atual edição da Copa Libertadores. Já no estadual, o Timão soma nove pontos em três rodadas e ocupa a liderança do grupo A.