Corinthians faz proposta por Memphis Depay

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 21:05 • São Paulo (SP)

O Corinthians negocia a contratação de Memphis Depay. O atacante holandês está sem clube desde o fim de junho, quando deixou o Atlético de Madrid ao final da temporada europeia, e pode assinar contrato mesmo fora da janela de transferências. A informação foi publicada primeiramente pelo portal Uol.

A direção alvinegra está otimista na contratação do jogador de 30 anos. Em um primeiro contato, Memphis não havia demonstrado vontade de atuar no futebol brasileiro, mas se animou após conversas com o Timão nos últimos dias. Os valores seriam de cerca de R$ 2,5 milhões em salários.

Além do Corinthians, Depay estuda propostas de times de Arábia Saudita, Espanha e México. Revelado pelo PSV, o atacante tem passagens Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Além disso, tem 98 partidas pela seleção da Holanda, com 46 gols marcados, sendo o segundo maior artilheiro da história da Laranja Mecânica.

Na última temporada, pelo Atleti, entrou em campo em 39 oportunidades, balançando as redes nove vezes. Deixou o clube após um ano e meio com a camisa dos Colchorenos e está livre no mercado desde então.

Depay, alvo do Corinthians, em ação pela Holanda (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)