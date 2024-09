Jornalista critica proposta do Corinthians por Memphis Depay: ‘Irresponsabilidade’

Livre no mercado, Memphis Depay entrou na mira do Corinthians (Foto: Odd ANDERSEN/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 21:53 • São Paulo (SP)

Livre no mercado desde a saída do Atlético de Madrid, o atacante Memphis Depay entrou na mira do Corinthians. Segundo o "UOL", o clube paulista fez uma proposta pelo jogador, que teria ficado animado com a possibilidade. Comentarista da ESPN, André Kfouri classificou a movimentação do Alvinegro como "irresponsável".

- Me parece uma coisa meio sem pé nem cabeça. Isso tem toda cara do presidente anterior do Corinthians, que dizia monitorar a situação do Neymar. Dizia também que monitorava a situação do Cristiano Ronaldo, porque segundo ele, era obrigação de dirigentes do Corinthians observar a situação dos grandes jogadores de futebol do mundo - começou.

- Na situação em que o Corinthians está, não só futebolisticamente, como administrativamente, eu acho uma grande irresponsabilidade pensar em fazer um negócio como esse. Certamente não é um jogador barato. O histórico dele é uma coisa muito distante da realidade aqui do Brasil - completou o jornalista.

Além do Corinthians, Depay estuda propostas de times de Arábia Saudita, Espanha e México. Revelado pelo PSV, o atacante tem passagens Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Além disso, tem 98 partidas pela Holanda, com 46 gols marcados, sendo o segundo maior artilheiro da história da seleção.