Flamengo cobra Corinthians e Internacional por pagamentos de Matheuzinho e Thiago Maia

Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 18:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo notificou Corinthians e Internacional por atrasos nos pagamentos referentes às negociações de Matheuzinho e Thiago Maia, respectivamente. Ambos deixaram o Rubro-Negro de forma definitiva no início da temporada. A infomação foi primeiramente publicada pelo portal ge.

O Timão deixou de quitar a terceira parcela da compra do lateral-direito, vencida no último dia 5 de agosto. Esta seria a maior fração do pagamento, definida em R$ 8 milhões. O Alvinegro pagou as duas primeiras partes, de R$ 4 milhões cada, e tem ainda duas prestações de R$ 2,5 milhões a serem cumpridas para totalizar os 4 milhões de euros do acordo.

Na última semana, o Corinthians pagou ao Rubro-Negro multa de R$ 500 mil para contar com Hugo Souza no duelo de domingo (1º). O goleiro está pertence ao Fla e está emprestado ao Timão até o fim da temporada.

No caso do Colorado, o descumprimento do pagamento aconteceu logo na primeira parcela da compra de Thiago Maia. Inter e Flamengo fecharam acordo de 4 milhões de euros (R$ 24,1 milhões na cotação de julho), dividido em 10 parcelas de diferentes valores. A fração inicial corresponde a R$ 1,55 milhão, com vencimento no último dia 20 de agosto.

