Corinthians fez proposta por Gonzalo Plata (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 29/07/2024 - 15:43 • Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O Corinthians fez uma proposta pelo atacante Gonzalo Plata, da seleção equatoriana. O jogador pertence ao Al-Sadd, do Qatar. O atleta é monitorado pelo Timão desde o início do ano.

O valor que o Corinthians acenou ao Al-Sadd, para comprar Gonzalo Plata, é de 8 milhões de dólares (R$ 45 milhões na cotação atual). O clube do Qatar pagou cerca de 12 milhões de dólares (R$ 68 milhões) ao Valladolid, da Espanha, para adquirir o atacante em definitivo.

A ideia do Corinthians é contratar Gonzalo Plata pagando à vista um valor. O restante do montante seria parcelado nos anos seguintes.

Se a contratação for concretizada, entra no pacote da Esportes da Sorte. Na coletiva de apresentação do novo patrocinador máster, Ícaro Quinteiro, COO da casa de apostas, afirmou que há R$ 57 milhões para viabilizar a chegada de um nome de peso.

Desde que chegou ao Corinthians, Ramón Díaz pediu um atacante para o lado do campo. O Timão conta apenas com Wesley, que deve ser negociado ainda nesta janela, e Romero.

O Corinthians procurou o atacante Brian Rodríguez, do América, do México, e da seleção do Uruguai, mas a acusação de assédio sexual fez o Timão. O atacante da seleção do Uruguai é uma opção mais barata.

Brian Rodríguez esteve na mira do Corinthians(Foto: Divulgação/LAFC)

Gonzalo Plata é revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, e tem passagens pelo Sporting, de Portugal, além do Valladolid, da Espanha. Pelo Al-Sadd, o atacante marcou 12 gols e deu oito assistências em 33 jogos na temporada.

Na seleção equatoriana, Gonzalo Plata tem 37 partidas e seis gols. O atacante foi titular na Copa do Mundo no Qatar. Por outro lado, ficou de fora na Copa América, nos Estados Unidos.