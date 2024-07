Presidente do Corinthians presta depoimento à polícia três semanas após denúncia de agressão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 22:42 • São Paulo (SP)

Presidente do Corinthians, Augusto Melo prestou depoimento à Polícia Civíl de Minas Gerais, na Arena MRV, durante o intervalo da derrota da equipe paulista para o Atlético-MG.

+ Fagner manda recado após derrota do Corinthians no Brasileirão: 'A reação já começou'

O motivo do testemunho de Augusto Melo foi o incidente ocorrido há três semanas, no Mineirão, quando o dirigente supostamente agrediu um torcedor do Cruzeiro após a partida entre as equipes, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi denunciado por lesão corporal.

O presidente foi conduzido à delegacia do estádio ao fim do primeiro tempo, onde permaneceu por aproximadamente 40 minutos. Acompanhado do diretor jurídico do clube, Augusto passou por uma audiência com o juiz de plantão e a promotoria do Ministério Público - após as conversas, foi ofertada uma transação penal (acordo).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Augusto Melo, presidente do Corinthians, prestou depoimento à polícia neste domingo (28) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Relembre o suposto episódio de agressão de Augusto Melo

Após a derrota do Corinthians para o Cruzeiro por 3 a 0, Augusto Melo teria socado um torcedor da Raposa no rosto, nos arredores de um camarote no Mineirão.

Segundo João Daniel Milhomes, o presidente o agrediu quando ele foi levar seu filho ao bar do estádio, em uma área próxima ao local onde estava a diretoria corintiana.

- Ele se dirigiu a mim muito nervoso e me agrediu, na frente do meu filho, que presenciou tudo, ficou muito triste. Eu não revidei, mas depois fiquei um pouquinho nervoso e falei que eu prestaria queixa, não por querer ganhar alguma coisa, não preciso disso, mas que essas pessoas entendam que elas não podem fazer o que querem. Eles têm que respeitar as crianças - afirmou o torcedor.