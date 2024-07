Derrota expõe carências do Corinthians, que busca contratações no mercado

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

A derrota para o Atlético-MG evidenciou algumas carências no elenco do Corinthians, que sofre para definir os duelos neste Brasileirão. Até então invicto sob comando de Ramón Díaz, o clube paulista se recuperou nas últimas rodadas, mas voltou a enfrentar um problema crônico da equipe em 2024: a falta de poder de decisão.

Após pecar nas escolhas táticas na última rodada, Ramón Díaz modificou a formação do Corinthians e optou por escalar o volante Raniele na linha defensiva - mudança que se mostrou positiva. Atuando como uma espécie de líbero entre André Ramalho e Félix Torres, o volante ditou o ritmo do time, marcou como um zagueiro e auxiliou na saída de bola.

Apesar de consistente no confronto, o Timão viu Hulk, em duas cobranças de pênalti, colocar o Galo em vantagem e, quando precisou aproveitar as chances para igualar o placar, pecou nas finalizações. Mesmo com a maioria do elenco à disposição, Ramón Díaz ainda sofre com falta de opções no ataque, principalmente pelos lados.

Atualmente, o técnico tem apenas Wesley como opção de velocidade na ponta e opta por um sistema com dois atacante, algo que auxilia o futebol de Yuri Alberto e Romero, artilheiro e vice-artilheiro do time na temporada, respectivamente.

Corinthians busca contratações

Uma atacante de drible e velocidade é um pedido de Ramón Díaz. Nos últimos dia, o Corinthians procurou o atacante Brian Rodríguez, do América-MEX e da seleção do Uruguai, mas a acusação de assédio sexual esfriou as tratativas.

Com isso, o nome de Gonzalo Plata ganhou força nos bastidores. O atacante, do Al-Sadd, do Catar, mantém conversas com a direção corintiana e pode reforçar a equipe nesta janela de transferências.

Auxílio da nova patrocinador máster

Anunciada como nova patrocinador máster do Corinthians, a Esportes da Sorte promete auxiliar o Corinthians na contratação de ao menos um reforço de peso para o elenco dirigido por Ramón Díaz.

Durante entrevista de apresentação, Ícaro Quinteiro, COO da casa de apostas, afirmou que o acordo entre as partes prevê R$ 57 milhões para viabilizar a chegada de um nome de peso. Caso a transferência exceda o valor preestabelecido, o clube paulista terá que arcar com a diferença.

- Sobre contratação, é um alinhamento que temos. Existe um acordo para que aconteça, mas isso fica para o Departamento de Futebol do clube nos trazer e conversarmos em conjunto - afirmou.