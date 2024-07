Renato Gaúcho confirma local da partida entre Grêmio e Corinthians pela Copa do brasil

Copiar Link

Publicada em 28/07/2024

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, confirmou na noite de domingo (28) que a partida contra o Corinthians já tem local para acontecer. Ainda sem poder contar com a Arena, o Tricolor mandará o jogo no Couto Pereira, estádio do Coritiba.

Essa será a quinta vez que o Grêmio utilizará o estádio nesta temporada. O Tricolor mandou seus jogos pela Libertadores e Campeonato Brasileiro no Couto Pereira e, pela Copa do Brasil, não será diferente. O jogo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Liberta, também acontecerá em Curitiba.

A expectativa para contar com a Arena é apenas em 1º de setembro, podendo ser ainda no final de agosto. Antes disso, o Grêmio precisa se virar para encontrar uma casa. Além do Couto Pereira, o Tricolor já jogou no Kléber Andrade, em Cariacica, no Centenário, em Caxias do Sul e, por último, na Arena Condá, em Chapecó.

Grêmio e Corinthians entram em campo pelas oitavas de final da Copa do Brasil já na próxima semana. Na quarta-feira (31), o jogo ocorre na Neo Química Arena. Já a partida de volta, no dia 07, será no Couto Pereira.