Corinthians faz jogo duro e fixa valor em meio a disputa por Wesley

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 18:13 • São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)

O Al Nassr, da Arábia Saudita, é mais um interessado na contratação do atacante Wesley e deve formalizar proposta ao Corinthians nos próximos dias. Com a necessidade de balancear o caixa após movimentações nesta janela de transferências, a direção aceita negociar o jovem, desde que o interessado alcance o valor considerado ideal pela cúpula corintiana.

No início do ano, o Timão pretendia receber US$ 25 milhões (R$ 137 milhões) pelo atleta. Agora, o clube paulista flexibizou a pedida em US$ 20 milhões (R$ 110 milhões) pelo atacante, de quem detém 70% dos diretos econômicos.

Internamente, o Corinthians entende que o dinheiro da possível venda de Wesley seria fundamental para ajudar nos negócios do clube. Ao mesmo tempo, teme que o jovem perca valor de mercado nos próximos meses, já que o jogador tem tido menos oportunidades com Ramon Díaz.

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Alvinegro recebeu, no início da temporada, oferta de 18 milhões de euros (R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra, por Wesley. No mês passado, foi a vez do Fenerbahçe, da Turquia, sondar o atacante. Contudo, as investidas não avançaram.

Por sua vez, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, dono de 75% do Al-Nassr, já aprovou a investida por Wesley. O atacante de 19 anos entraria em uma das vagas para jogadores estrangeiros de até 21 anos.