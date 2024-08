Corinthians pode ter estreia de novas contratações no domingo

Técnico Ramón Diaz promoveu rapidamente as estreias no Corinthians







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:00 • São Paulo

Com mais duas contratações a serem anunciadas pelo clube a qualquer momento, o torcedor do Corinthians pode ser surpreendido com as caras novas na convocação para o próximo jogo do time pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, domingo (25), às 16h no Castelão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O volante venezuelano Jose Martinez, negociado pelo Philadelphia Union dos Estados Unidos, e o atacante espanhol Hector Hernández, que estava sem clube desde que deixou o Chaves de Portugal, já estiveram na Neo Química Arena nesta terça-feira para acompanhar o jogo contra o Bragantino, que definiu a classificação para as quartas da Copa Sul-Americana, e só restam detalhes e a apresentação oficial para se tornarem jogadores do Corinthians.

E pelo histórico do técnico Ramón Diaz desde que chegou ao clube, há expectativa de os dois já participarem do próximo confronto pelo Brasileirão contra o Fortaleza, domingo, no Castelão.

Seja por escassez de opções no elenco ou necessidade de melhora técnica do time, o treinador tem utilizado os jogadores que chegaram na atual janela de transferências na primeira oportunidade após o anúncio oficial e o registro no BID.

Os meias Alex Santana e Charles, e o atacante Talles Magno, foram a campo somente um dia após serem anunciados. O zagueiro André Ramalho fez a estreia no alvinegro na rodada seguinte à sua apresentação, situação semelhante a que ocorreu com o goleiro Hugo Souza, que foi registrado na CBF na mesma data que Ramón Diaz, em 12 de julho, e no dia 16 começou a trajetória no Corinthians junto com o comandante argentino.

Com posição preocupante na tabela de classificação do brasileiro e uma maratona de jogos com as outras duas competições em que ainda segue vivo, a chance é grande dos novos contratados entrarem em campo no próximo fim-de-semana.