Corinthians demonstra interesse em Arthur Cabral, mas encontra empecilho na negociação

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:47 • São Paulo (SP)

O Corinthians tem um novo alvo para reforçar o ataque nesta janela de transferências. O clube paulista abriu conversas com o Benfica, de Portugal, para tentar a contratação de Arthur Cabral.

O negócio não é considerado simples pela diretoria, mesmo com o interesse dos portugueses em negociar o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo Lance!.

As partes, no entanto, tem menos de duas semanas para concluir a transferência, uma vez que a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro no Brasil. Anunciado pelo Benfica em agosto do ano passado, Cabral custou 20 milhões de euros (R$ 107 milhões à época) fixos, com mais 5 milhões de euros em variáveis (R$ 27 milhões) em variáveis.

Na última temporada, ele disputou 43 partidas partidas, marcou 11 gols e distribuiu três assistência. A reportagem apurou que a prioridade do jogador é permanecer no futebol europeu, onde conquistou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Formado nas categorias de base do Ceará, Arthur Cabral estreou como profissional em 2017. Na sequência, defendeu o Palmeiras antes de se transferir para o futebol europeu, onde defendeu o Basel, da Suíça, e a Fiorentina, da Itália.

Arthur Cabral durante passagem pela Fiorentina, da Itália (Divulgação/Fiorentina)

Nesta janela, o Corinthians acertou a contratação de dois atacantes: Talles Magno e Héctor Hernández. O brasileiro, que chegou por empréstimo junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, já está regularizado. Hernández, por sua vez, realiza atividades com o restante do elenco no CT Joaquim Grava, mas aguarda pendências finais para ser anunciado oficialmente.