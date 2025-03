Corinthians foca em nova estratégia de treinos visando final do Paulistão

O Corinthians treinou em dois períodos nesta sexta-feira (21), visando à preparação para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. As atividades aconteceram pela manhã e à tarde no CT Dr. Joaquim Grava.

As duas atividades no mesmo dia foram uma novidade introduzida pela comissão técnica do Corinthians no planejamento para a final do Paulistão. O elenco teve três dias de folga no início da semana e retornou aos treinamentos nesta quinta-feira (20).

A proposta da comissão técnica era que os jogadores tivessem um período de descanso antes da preparação para a final. O Corinthians sofre com um calendário apertado nesta temporada, tendo disputado 19 partidas desde então, cerca de um jogo a cada 3,2 dias. Muitos atletas sofreram com lesões musculares, e a ideia era promover um repouso.

Treinamento

Na manhã desta sexta-feira (21), o elenco do Corinthians iniciou o dia com um trabalho de força na academia, seguido por um aquecimento no gramado. Após os primeiros chutes, Ramón Díaz promoveu exercícios de duelos e finalizações.

O elenco almoçou e teve seu segundo treino. Durante a tarde, o time fez um trabalho de força na academia. Após a ativação, os jogadores foram divididos em quatro equipes e realizaram jogos competitivos em campo reduzido.

Próximo jogo

O grupo volta a treinar na manhã deste sábado. No dia 27 de março, terça-feira, o Corinthians encara o Palmeiras no jogo de volta da final do Campeonato Paulista. A partida será na Neo Química Arena e contará apenas com a presença da Fiel, por determinação do Ministério Público de São Paulo, que, desde 2016, permite somente torcida mandante em clássicos na capital.